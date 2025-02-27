Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:13, 27 февраля 2025Экономика

Россияне сменили предпочтения по вкладам

Россияне стали перекладывать средства с коротких вкладов на длинные
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россияне стали перекладывать средства с коротких вкладов на длинные. О смене предпочтений по способу хранить деньги заявил руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи Глеб Юченков, его цитирует ТАСС.

По словам эксперта, на фоне сохранения ключевой ставки Центробанком и постепенного снижения ставок по депозитам граждане стали активнее открывать депозиты сроком от девяти месяцев. С начала года доля вкладов на платформе, открытых сроком на шесть месяцев и менее сократилась на 4,2 процентных пункта. Доля депозитов со сроком на один месяц стало меньше на 1,42 процентных пункта, вкладов на три месяца — на 1,31 процентных пункта, на шесть месяцев — на 1,48 процентных пункта.

В то же время доля депозитов от девяти месяцев и выше увеличилась на 4,2 процентных пункта. Доля вкладов, которые были открыты сроком на девять месяцев выросла на 0,94 процентных пункта, на 12 месяцев — на 2,99 процентных пункта, на 37 месяцев и более — на 0,28 процентных пункта.

Сразу несколько российских банков, не предупреждая клиентов, начали в декабре снижать ставки по вкладам. После праздников так же поступили и остальные кредитные организации из топ-20. В ЦБ объясняют тенденцию снижающейся конкуренцией за клиентов. Как объяснили в регуляторе, если прежде банки привлекали вклады физических лиц по ставкам 22 процента и даже выше, то сейчас максимальные ставки упали до 21 процента.

По данным сервиса, 77 процентов граждан хотели бы реинвестировать доходы от своих банковских вкладов. Однако 23 процента не собираются поступать таким образом. У них в планах траты на личные и семейные нужды. Самыми приоритетными направлениями здесь оказались расходы на ипотеку, ремонт и отдых.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Начались переговоры России и США в Стамбуле

      У Якубовича нашли тайное роскошное жилье. Ведущий живет в десятикомнатной квартире и владеет замком за миллиард рублей

      Названы причины увядания европейской экономики

      Удар «Искандера» по пункту запуска дальних беспилотников ВСУ попал на видео

      Гражданин Алжира приехал в Россию учиться и отправился на СВО

      В России высказались об изменениях в отношениях США и Украины

      Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье

      В Кремле отвергли связь отношений России и США с запретом Instagram

      Россиянам назвали неочевидную пользу танцев

      Стало известно о враждебности США на переговорах с Украиной по металлам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше