Россияне сменили предпочтения по вкладам

Россияне стали перекладывать средства с коротких вкладов на длинные

Россияне стали перекладывать средства с коротких вкладов на длинные. О смене предпочтений по способу хранить деньги заявил руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи Глеб Юченков, его цитирует ТАСС.

По словам эксперта, на фоне сохранения ключевой ставки Центробанком и постепенного снижения ставок по депозитам граждане стали активнее открывать депозиты сроком от девяти месяцев. С начала года доля вкладов на платформе, открытых сроком на шесть месяцев и менее сократилась на 4,2 процентных пункта. Доля депозитов со сроком на один месяц стало меньше на 1,42 процентных пункта, вкладов на три месяца — на 1,31 процентных пункта, на шесть месяцев — на 1,48 процентных пункта.

В то же время доля депозитов от девяти месяцев и выше увеличилась на 4,2 процентных пункта. Доля вкладов, которые были открыты сроком на девять месяцев выросла на 0,94 процентных пункта, на 12 месяцев — на 2,99 процентных пункта, на 37 месяцев и более — на 0,28 процентных пункта.

Сразу несколько российских банков, не предупреждая клиентов, начали в декабре снижать ставки по вкладам. После праздников так же поступили и остальные кредитные организации из топ-20. В ЦБ объясняют тенденцию снижающейся конкуренцией за клиентов. Как объяснили в регуляторе, если прежде банки привлекали вклады физических лиц по ставкам 22 процента и даже выше, то сейчас максимальные ставки упали до 21 процента.

По данным сервиса, 77 процентов граждан хотели бы реинвестировать доходы от своих банковских вкладов. Однако 23 процента не собираются поступать таким образом. У них в планах траты на личные и семейные нужды. Самыми приоритетными направлениями здесь оказались расходы на ипотеку, ремонт и отдых.