США решили не спешить с санкциями против NIS

Вучич: США отложили на 30 дней санкции против «Нефтяной индустрии Сербии»

Санкции, которые США собирались ввести против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), отложили на 30 дней. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его процитировало ТАСС.

По словам главы государства, это хорошая новость для граждан его страны.

Вучич также обнародовал часть документа, который гласит, что введение ограничительных мер отложат до 28 марта. Причиной этого стал запрос сербской стороны.

Ранее Вучич признавался, что ждет больших проблем из-за того, что у него не получается решить вопрос с введенными Министерством финансов США санкциями против компании NIS. Как посетовал президент, Москва и Вашингтон «расходятся по всем позициям», а Сербия оказалась словно между двумя автомобилями, едущими в противоположных направлениях. Рассуждая о дальнейших перспективах, Вучич констатировал, что вопрос не удастся решить «без большой политической драмы».

Перед этим стало известно, что США хотят ввести санкции против NIS, 50 процентов которой принадлежат «Газпром нефти». Вучич поднимал вопрос о выкупе российской доли в NIS. Однако в РФ такие заявления назвали странными и заподозрили Белград в попытке «заработать на этом моменте».