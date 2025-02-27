Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:11, 27 февраля 2025Экономика

США решили не спешить с санкциями против NIS

Вучич: США отложили на 30 дней санкции против «Нефтяной индустрии Сербии»
Кирилл Луцюк

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Санкции, которые США собирались ввести против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), отложили на 30 дней. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его процитировало ТАСС.

По словам главы государства, это хорошая новость для граждан его страны.

Вучич также обнародовал часть документа, который гласит, что введение ограничительных мер отложат до 28 марта. Причиной этого стал запрос сербской стороны.

Ранее Вучич признавался, что ждет больших проблем из-за того, что у него не получается решить вопрос с введенными Министерством финансов США санкциями против компании NIS. Как посетовал президент, Москва и Вашингтон «расходятся по всем позициям», а Сербия оказалась словно между двумя автомобилями, едущими в противоположных направлениях. Рассуждая о дальнейших перспективах, Вучич констатировал, что вопрос не удастся решить «без большой политической драмы».

Перед этим стало известно, что США хотят ввести санкции против NIS, 50 процентов которой принадлежат «Газпром нефти». Вучич поднимал вопрос о выкупе российской доли в NIS. Однако в РФ такие заявления назвали странными и заподозрили Белград в попытке «заработать на этом моменте».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Начались переговоры России и США в Стамбуле

      Стало известно возможное наказание Буйнова за сбитую на дороге женщину

      В российском городе откроют 10 центров для тестирования детей мигрантов

      Сержант из Якутии Григорьев сделал признание о прославившем его видео

      ФСБ возбудила дело на пятерых железнодорожников за махинации на экзамене

      Под Черниговом из-за взрыва пострадал объект критической инфраструктуры

      Россиянам назвали способ продать квартиру подороже

      В Чечне пригрозили уничтожением «евроичкерийцам» и их «радужным друзьям»

      Игрок «Ростова» оценил шансы на снятие санкций с российского футбола

      Стало известно требование Зеленского для подписания расширенного соглашения по недрам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше