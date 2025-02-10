Сербия заявила об ожидании серьезных проблем при решении вопроса санкций против NIS

Вучич: Вопрос санкций против NIS не выйдет решить без большой политической драмы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает «серьезных проблем» из-за невозможности решить вопрос с введенными Министерством финансов США санкциями против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Его слова приводит ТАСС.

Он объяснил, что Москва и Вашингтон «расходятся по всем позициям» в данном вопросе. «Мы, образно говоря, оказались между двумя автомобилями, едущими в противоположных направлениях, и это ясно показывает наше положение», — сказал сербский лидер.

Вучич добавил, что в ближайшие два дня состоятся специальные встречи, однако он высказал мнение, что вопрос не удастся решить «без большой политической драмы» взаимопониманием и соглашением.

Ранее в Минэнерго Сербии рассказали, что компания NIS направила в Минфин США запрос об отсрочке санкций на время поиска решений по смене структуры ее собственников.

До этого Вучич рассказал, что американцы потребовали до 25 февраля завершить процесс вывода российского капитала из компании, и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию со своим коллегой Владимиром Путиным. В России такие заявления сербского лидера назвали странными.