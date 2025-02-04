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15:39, 4 февраля 2025Экономика

В Сербии рассказали о запросе в США на отсрочку санкций

Минэнерго Сербии: NIS направила в Минфин США запрос об отсрочке санкций
Дмитрий Воронин

Фото: NIS / Wikimedia

Компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), более половины долей в которой принадлежит «Газпрому» и «Газпром нефти», направила в Минфин США запрос об отсрочке санкций на время поиска решений по смене структуры ее собственников. Соответствующее заявление Минэнерго Сербии (государство также является крупным акционером NIS) цитирует ТАСС.

«Мы настоятельно просим OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами американского министерства финансов) рассмотреть возможность немедленной помощи в форме приостановки санкций на срок не менее 90 дней», — говорится в обращении. Уточняется, что помимо сербских властей его поддержало правительство Венгрии.

Об угрозе введения указанных санкций с конца прошлого года начал активно высказываться сербский президент Александр Вучич. Еще в середине декабря он заявил, что «США через несколько дней вводят полные санкции против NIS», называя одним из возможных решений снижение доли российской собственности в NIS ниже 50 процентов или ее выкуп, который, по его словам, в Сербии готовы осуществить мгновенно.

Позднее Вучич рассказал, что американцы потребовали до 25 февраля завершить процесс вывода российского капитала из компании и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию со своим коллегой Владимиром Путиным. В России назвали такие заявления сербского лидера странными.

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