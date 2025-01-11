США дали Сербии 45 дней для вывода российского капитала из NIS

Вучич: США потребовали от Сербии вывести российский капитал из NIS до 25 февраля

Сербия должна до 25 февраля завершить процесс вывода российского капитала из компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») из-за включения активов «Газпром нефти» и «Газпрома» в санкционный список США. Об этом рассказал президент республики Александар Вучич, пишет «Вечерне новости».

По словам сербского лидера, США потребовали завершить все операции и дали 45 дней.

«До 15 марта у нас есть время продлить единственную финансовую транзакцию [по выкупу доли], но и ее должно одобрить Министерство финансов США», — добавил он.

Вучич заявил, что Вашингтон хочет полного ухода российского участия из NIS.