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12:44, 27 февраля 2025Мир

В Кремле призвали не забегать вперед по вопросу встречи представителей РФ и США в Стамбуле

Песков: Не стоит забегать вперед в вопросе встречи делегатов РФ и США в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Не стоит забегать вперед по вопросу итогов встречи делегатов РФ и США в Стамбуле, стоит дождаться ее завершения. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговоре двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня», — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что делегации Россия и США проведут переговоры в Стамбуле, где обсудят проблемы в работе посольств двух стран и пути возвращения к их нормальному функционированию.

Также в посольстве США в Турции уточнили, что на российско-американских переговорах не будут обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, вопросы политики и безопасности.

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