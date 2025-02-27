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15:06, 27 февраля 2025Россия

«Запугать? Не получится». Граната взорвалась у здания самарского правительства. Что известно?

В Самаре возбудили дело о теракте после взрыва у здания правительства региона
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Мужчина бросил гранату в здание правительства Самарской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело о теракте.

Все произошло 27 февраля в 05:30 на Молодогвардейской улице. Мужчина бросил на крыльцо здания администрации взрывное устройство, предположительно, ручную гранату. Повреждения получила лишь тротуарная плитка, никто не пострадал. Мужчина приехал к месту происшествия на машине с сыном, выбежал из авто и бросил гранату. Позже их обоих задержали — предварительно, нарушитель был пьян.

Цель — пока непонятна. Запугать? Не получится

Вячеслав Федорищевгубернатор Самарской области

Как уточняет Shot, взорвавшему гранату мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. На допросе он заявил, что гранату якобы нашел. Уголовное дело возбуждено по статьям «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В прошлом году в здание правительства Владимирской области бросили коктейль Молотова

Мужчина пытался бросить в здание правительства бутылку с зажигательной смесью, которая ударилась об окно и упала на землю. Уходя, злоумышленник швырнул вторую бутылку в припаркованный рядом автомобиль. Мужчина пытался поджечь также служебный автомобиль вице-губернатора Константина Баранова, который, вероятно, и мог быть целью атаки.

Свидетелем произошедшего стал его водитель: по словам мужчины, поджигатель, скорее всего, был не один. Водитель заметил мужчину средних лет в обычной одежде, лицо он не прятал ни под маской, ни под балаклавой. Нападавшим оказался 24-летний россиянин, его задержали.

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22 февраля 2025

В Курске гранату забыли в автобусе

В Курске местный житель нашел на улице гранату и стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств.

Согласно материалам дела, 20 августа 2024 года россиянин нашел у автосервиса на улице Магистральной осколочную гранату со взрывателем. Он сложил боеприпас в пакет и спрятал его в кустах. Через 10 дней вернулся за находкой, будучи в нетрезвом состоянии. Мужчина забрал пакет и поехал домой на автобусе, но уже на выходе забыл пакет в салоне. На конечной остановке взрывоопасный предмет нашел водитель.

Курянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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