Возле здания правительства Владимирской области бросили коктейли Молотова. Целью атаки мог быть вице-губернатор

Возле правительства Владимирской области бросили коктейли Молотова

Возле здания правительства Владимирской области днем 13 апреля бросили коктейли Молотова. В результате атаки загорелся автомобиль на парковке: поджигатель, не попав первой бутылкой с горючей смесью в само здание, решил бросить другую в сторону машины, после чего скрылся.

По предварительным данным, мужчина целился в окно, однако бутылка ударилась о здание и упала на землю. Второй коктейль Молотова, брошенный в автомобиль, привел к возгоранию. Его потушили прибывшие пожарные, сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Серьезных следов горения на фасаде здания нет, однако одно из окон покрылось копотью.

Целью атаки мог быть вице-губернатор региона

Известно, что злоумышленник пытался поджечь также служебный автомобиль вице-губернатора Константина Баранова, который, предположительно, и мог быть целью атаки. Он рассказал, что во время инцидента находился в здании. Свидетелем произошедшего стал его водитель: по словам мужчины, поджигатель, скорее всего, был не один.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

«Водитель заметил мужчину средних лет в обычной одежде, лицо он не прятал ни под маской, ни под балаклавой — неизвестный швырнул в служебную машину вице-губернатора нечто, напоминающее коктейль Молотова», — пишет издание «Зебра ТВ».

Водитель, который ждал начальника у входа, сориентировался и успел спасти машину. После этого он пытался преследовать злоумышленника, однако тому удалось скрыться.

Момент поджога у здания правительства попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как возле здания правительства появился мужчина с бутылкой в руках. На кадрах видно, как он бросает ее в сторону здания, но не попадает в окно.

Уходя, мужчина бросил вторую бутылку с зажигательной смесью в припаркованную рядом машину и скрылся.

Полиция установила личность поджигателя, его задержали

Мужчину позднее удалось задержать. Полиция установила личность поджигателя — утверждается, что это некий 24-летний Владислав Афанасьев.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Сегодня произошел инцидент у здания правительства Владимирской области. Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан», — сообщили в правительстве региона. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.