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14:48, 28 февраля 2025Россия

Части школьников России поставят условие для перехода в 10-й класс

В 12 регионах ученики должны будут набрать минимум по ОГЭ для переход в 10 класс
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 12 регионах России для перевода в 10-й класс школьники должны будут набрать минимальные баллы по Основному государственному экзамену (ОГЭ). Условие для перехода на новую ступень образования депутаты предлагают закрепить законодательно, следует из поправок ко второму чтению законопроекта, предлагающему изменить процедуру сдачи ОГЭ, передает ТАСС.

Депутаты предполагают, что сами 12 субъектов будут устанавливать минимальные баллы ОГЭ, необходимые для перехода в 10 класс. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии, Краснодарском крае, Липецкой, Нижегородской и Саратовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатке и Кемерово.

«Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам (по двум обязательным учебным предметам и по двум другим учебным предметам по выбору)», — говорится в тексте поправок.

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Те школьники, которые не наберут минимум по результатам ОГЭ для перехода в 10-й класс, будут иметь преимущество при поступлении в колледжи в 12 регионах, где проходит эксперимент по изменению процедуры сдачи итоговой аттестации для девятиклассников. Власти российских регионов также будут обязаны определить профессии для приема в колледжи без учета результатов ОГЭ.

Днем ранее, 27 февраля, комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам ко второму чтению расширить число регионов, в котором в пилотном варианте будет действовать особый порядок сдачи ОГЭ с пяти до 11 регионов. В первом чтении документ приняли 12 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, если такое нововведение окажется эффективным, его можно будет распространить по всей стране. Инициативу по пилотному запуску такого нововведения поддержал и Рособрнадзор.

ЖЗЛ
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