В Госдуме предложили расширить особый порядок сдачи ОГЭ еще на шесть регионов

В ГД одобрили распространение нового порядка сдачи ОГЭ еще на шесть регионов

Комитет Государственной Думы по просвещению рекомендовал депутатам расширить число регионов, в котором в пилотном варианте будет действовать особый порядок сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила руководитель комитета Ирина Белых, в случае принятия законопроекта число регионов, где для получения аттестата будет достаточно сдать только ОГЭ по русскому языку и математике, достигнет 11. В список профильный комитет предложил добавить Краснодарский край, Липецкую область, Саратовскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.

12 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает изменение процедуры сдачи ОГЭ. Согласно инициативе, выпускники девятого класса в тестовом режиме смогут сдавать только два предмета вместо обязательных четырех. Это, как предлагалось, можно сделать учащимся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, если такое нововведение окажется эффективным, его можно будет распространить по всей стране.

Комитет Госдумы по просвещению одобрил инициативу по ОГЭ 6 февраля, через четыре дня, 10 февраля, с одобрением законопроекта выступило правительство. Инициативу поддержал и Рособрнадзор.