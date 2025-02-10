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15:44, 10 февраля 2025Россия

Правительство одобрило проект сдачи ОГЭ по-новому в пяти российских регионах

Кабмин одобрил проект сдачи ОГЭ по двум предметам в пяти регионах России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство одобрило проект проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по-новому в пяти российских регионах. Речь идет о сдаче экзаменов только по двум предметам, передает РИА Новости.

Согласно поддержанной инициативе, для получения аттестата предлагается сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это было ранее.

Пилотными регионами для внедрения изменений в формат сдачи экзаменов выбрали Москву, Санкт-Петербург, Северную Осетию, Ростовскую и Тюменскую области.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении в среду, 12 февраля. Инициативу по изменению процедуры сдачи ОГЭ уже поддержал Рособрнадзор.

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