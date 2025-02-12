Госдума в первом чтении приняла проект об изменении процедуры сдачи ОГЭ

ГД в первом чтении приняла проект о сдаче ОГЭ по 2 предметам в пилотных регионах

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает изменение процедуры сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в пилотных регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предполагают, что выпускники девятого класса в тестовом режиме смогут сдавать только два предмета — русский язык и математику — вместо обязательных четырех, два из которых ученик выбирает сам. Это можно будет сделать учащимся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

В перечисленных регионах аттестат об основном общем образовании выдадут по итогам сдачи двух предметов. Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если такое нововведение окажется эффективным, его можно будет распространить по всей стране.

Комитет Госдумы по просвещению одобрил инициативу по ОГЭ 6 февраля, через четыре дня, 10 февраля, с одобрением законопроекта выступило Правительство. Инициативу поддержал и Рособрнадзор.