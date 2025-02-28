Латвийский биатлонист пропустит остаток сезона из-за нанесенных тренером травм

Биатлонист Расторгуев пропустит остаток сезона из-за нанесенных тренером травм

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил, что пропустит остаток сезона из-за травм, нанесенных его тренером Илмарсом Брицисом.

«К сожалению, последний мой старт в нынешнем сезоне уже прошел. Палец сломан, а Андрей — нет», — написал спортсмен, опубликовав фото из больничной палаты.

Ранее стало известно, что Брицис подал в отставку с поста тренера сборной Латвии по биатлону. Специалист сделал это прямо во время чемпионата мира среди юниоров, проходящего в Швеции.

Ранее Расторгуев обвинил Брициса в избиении во время чемпионата мира-2025. По словам спортсмена, инцидент произошел 20 февраля после того, как он обратился к тренеру, чтобы обсудить пропажу лыж в прошлом году. Специалист отверг обвинения.