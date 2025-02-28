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02:42, 28 февраля 2025Мир

В США заявили о согласовании с Украиной соглашения по добыче ископаемых

Глава Минфина США Бессент: сделка с Украиной по добыче ископаемых согласована
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает телеканал Fox Business.

По его словам, американскому лидеру Дональду Трампу и украинскому президенту Владимиру Зеленскому осталось только подписать документ в пятницу, 28 февраля.

«Что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств», — подчеркнул он.

Бессент добавил, что документ будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа. Кроме того, в нем речь идет о развитии инфраструктуры на территории Украины.

Ранее на Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам.

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