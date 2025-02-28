Видео с обвиняющим коллегу губернатором Пензенской области Мельниченко оказалось фейком

Резервный канал губернатора Пензенской области Мельниченко оказался фейковым

27 февраля в Telegram появилась якобы резервная страница губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с видеозаписью, в которой похожий на чиновника силуэт обвиняет в создании против него фейковой информации главу Саратовской области Романа Бусаргина и обещает его наказать. «Резервный» канал оказался фейковым, а видеозапись — дипфейком.

В официальном канале Мельниченко в мессенджере нет никакой информации о создании им резервного канала. В описании шапки профиля в списке его официальных страниц в соцсетях также нет указаний об этом. Чиновник выпустил опровержение, что он является причастен к покушению на саратовского коллегу, и обвинил в создании фейков не Бусаргина, а украинскую сторону. В посте на официальной странице Мельниченко пишет, что в информационных вбросах виновата «украинская хунта, впавшая в агонию на фоне последних мировых новостей». «Над попытками сеять панику в российских регионах такими идиотскими способами остается только от души посмеяться», — заключил губернатор.

Сам «резервный» канал Мельниченко промаркирован Telegram как FAKE. Также в описании к странице есть плашка о том, что на этот канал многие жаловались из-за того, что он выдает себя как официальный. Непосредственно на опубликованной видеозаписи заметны следы создания дипфейка: размытая часть лица от переносицы до подбородка, неестественное движение губ и глаз, безэмоциональная интонация и монотонность.

Оригинальное видео, из которого создали поддельное, было опубликовано в марте 2024 года. В нем губернатор находится в той же одежде, на том же фоне и совершает одинаковые движения глазами, однако в записи он обращается к жителям Пензенской области и просит их принять участие в президентских выборах.

Информация о причастности губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в создании против Олега Мельниченко фейков не получила охвата в российских СМИ. Кроме того, в фейковом аккаунте чиновника всего две записи и подписались на него около одной тысячи человек, в то время как у настоящего канала почти 24 тысячи подписчиков.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».