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22:00, 1 марта 2025Спорт

Дзюба высказался о повторении рекорда Кержакова по голам

Дзюба: Повторение рекорда Кержакова по голам было омрачено поражением Акрона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: STUART FRANKLIN / Reuters

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался о повторении рекорда бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова по количеству голов за карьеру. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок отметил, достижение было омрачено поражением его команды. «Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси — дорогого стоит. Через какое-то время я буду этим гордиться», — заявил Дзюба.

Ранее достижение Дзюбы прокомментировал Кержаков. Он отметил, что спокойно относится к тому, что его догнали.

Дзюба забил 233-й гол в карьере и сравнялся с Кержаковым в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород». Его команда потерпела поражение со счетом 1:2.

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