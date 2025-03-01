Дзюба высказался о повторении рекорда Кержакова по голам

Дзюба: Повторение рекорда Кержакова по голам было омрачено поражением Акрона

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался о повторении рекорда бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова по количеству голов за карьеру. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок отметил, достижение было омрачено поражением его команды. «Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси — дорогого стоит. Через какое-то время я буду этим гордиться», — заявил Дзюба.

Ранее достижение Дзюбы прокомментировал Кержаков. Он отметил, что спокойно относится к тому, что его догнали.

Дзюба забил 233-й гол в карьере и сравнялся с Кержаковым в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород». Его команда потерпела поражение со счетом 1:2.