Кержаков отреагировал на повторение Дзюбой его рекорда по голам

Кержаков о повторении Дзюбой его рекорда по голам: Отношусь к этому спокойно

Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков отреагировал на повторение нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой его рекорда по количеству голов в профессиональной карьере. Об этом сообщает Sport24.

Экс-игрок отметил, что относится к этому спокойно. «Всегда говорил, что для меня это абсолютно нормально», — заявил Кержаков.

Дзюба ранее в субботу, 1 марта, отличился в игре 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород» (1:2). Он забил 233-й гол в карьере и догнал Кержакова.

Дзюба в нынешнем сезоне провел 11 матчей в РПЛ. Форвард забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.