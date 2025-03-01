Футболист Артем Дзюба повторил рекорд Кержакова по количеству голов

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по количеству голов среди российских футболистов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече против «Нижнего Новгорода» футболист забил мяч на 70-й минуте. Гол для спортсмена стал 233-м в карьере. У Кержакова, завершившего карьеру, такое же количество забитых мячей за карьеру.

На момент публикации новости «Нижний Новгород» ведет со счетом 2:1.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обратился к Дзюбе. «Артем, знаю, что у тебя осталось совсем немного до рекорда. Давай, поднажми, я наблюдаю», — заявил хоккеист.