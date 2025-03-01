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23:50, 1 марта 2025Спорт

Российский вратарь отметился голом в матче НХЛ

Российский вратарь Илья Сорокин отметился голом в матче НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thomas Salus / Reuters

«Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл «Нэшвиллл Предаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 марта, и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. Голом в составе победителей отметился российский вратарь Илья Сорокин.

Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос поразил собственные ворота, однако сделал это после того, как голкипер «Айлендерс» отразил бросок. По правилам в хоккее не фиксируются автоголы: шайбу записывают на игрока противоположной команды, который последним ее коснулся.

В январе американский вратарь «Питтсбург Пингвинс» Алекс Неделькович забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрс». Ранее это не удавалось сделать ни одному из голкиперов лиги.

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