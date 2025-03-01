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12:04, 1 марта 2025Мир

В Белом доме испугались возможных требований России на переговорах

CBS: В Белом доме опасались требований России на переговорах в Эр-Рияде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MDart10 / Shutterstock / Fotodom  

Американские власти опасались, что Россия выдвинет максималистские требования на переговорах в Эр-Рияде. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает CBS.

«Чиновники [президента США Дональда] Трампа были обеспокоены тем, что россияне выдвинут требования по типу "все или ничего" в ходе недавней встречи в Эр-Рияде, но они не сделали этого», — указали авторы материала.

Собеседники телеканала отметили, что у российской делегации «были разумные требования» в адрес американских визави.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что приход к власти Трампа означает смену вех как во внутренней, так и во внешней политике Соединенных Штатов.

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