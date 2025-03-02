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19:28, 2 марта 2025Спорт

Губерниев высказался о выгнавшем журналистку агенте Валиевой

Губерниев счел, что выгнавший журналистку агент Кудрявцев подставил Валиеву
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об агенте фигуристки Камилы Валиевой Иване Кудрявцеве, который выгнал журналистку во время пресс-подхода. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Менеджеру Камилы надо уметь держать удар. Понятно, что подобные высокие собрания будут подразумевать неприятные вопросы, на которые хочется услышать ответы, а мы до сих пор ничего не узнали в этом кейсе Валиевой», — заявил он.

Губерниев счел, что Кудрявцев, почувствовав власть, повел себя по-хамски и подставил Валиеву. По его мнению, можно было выйти из ситуации интеллигентно и вежливо. Также он посоветовал Валиевой аккуратнее выбирать менеджеров.

Ранее 2 марта Кудрявцев выгнал журналистку, которая задала фигуристке вопрос о возвращении медалей. Агент общался с корреспондентом на повышенных тонах.

Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

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