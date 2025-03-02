Губерниев высказался о выгнавшем журналистку агенте Валиевой

Губерниев счел, что выгнавший журналистку агент Кудрявцев подставил Валиеву

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об агенте фигуристки Камилы Валиевой Иване Кудрявцеве, который выгнал журналистку во время пресс-подхода. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Менеджеру Камилы надо уметь держать удар. Понятно, что подобные высокие собрания будут подразумевать неприятные вопросы, на которые хочется услышать ответы, а мы до сих пор ничего не узнали в этом кейсе Валиевой», — заявил он.

Губерниев счел, что Кудрявцев, почувствовав власть, повел себя по-хамски и подставил Валиеву. По его мнению, можно было выйти из ситуации интеллигентно и вежливо. Также он посоветовал Валиевой аккуратнее выбирать менеджеров.

Ранее 2 марта Кудрявцев выгнал журналистку, которая задала фигуристке вопрос о возвращении медалей. Агент общался с корреспондентом на повышенных тонах.

Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

