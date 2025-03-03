Карпин высказался о возможном назначении главным тренером «Динамо»

Карпин о возможном назначении в «Динамо»: Оснований для этого нет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия24» высказался о своем возможном назначении на эту должность в московское «Динамо».

Специалист отметил, что слухи преследуют его на протяжении всей карьеры. «Здесь нечего комментировать, никаких оснований для этого нет. Кто-то где-то брякнул — и понеслось», — заявил Карпин.

Ранее о возможном совмещении Карпиным постов в сборной России и «Динамо» порассуждал бывший футболист национальной команды Андрей Аршавин. Он допустил такое развитие событий.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». Такое решение он объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.