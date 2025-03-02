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22:38, 2 марта 2025Спорт

Аршавин высказался о будущем Карпина

Аршавин допустил, что Карпин сможет совмещать работу в сборной России и «Динамо»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем тренера Валерия Карпина. Его слова приводит «Матч ТВ».

Аршавин допустил, что Карпин сможет совмещать работу в сборной России и московском «Динамо». «Ему даже меньше передвижений нужно будет делать, чем в "Ростове". "Динамо" подумает, но мне кажется, они захотят ухватиться. Или, значит, добавят денег», — предположил он.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». Свое решение он объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.

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