Nikkei Asia: Пакистан купит 1,1 % акций банка БРИКС ради независимости от МВФ

Пакистан потратит 582 миллиона долларов на покупку 1,1 процента акций Нового банка развития БРИКС (НБР) с целью повышения независимости от Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет Nikkei Asia.

О том, что в данном случае основной мотивацией этой крупной азиатской страны является стремление «уменьшить зависимость от Бреттон-Вудской экономической системы», изданию рассказал директор Института Южной Азии вашингтонского Центра Уилсона Майкл Кугельман. «Это слегка странно, учитывая то, как сильно Пакистан зависим от этой самой системы», — сказал он, признав при этом, что Исламабаду не нравятся условия, сопутствующие большей части получаемой поддержки.

Решение о создании НБР с целью финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах реализовали в 2014 году Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В прошлом декабре стало известно, что организация выделит 1,2 миллиарда долларов кредитов на проекты в РФ.

Как сообщалось в 2024 году, доля незападных валют в структуре расчетов России и Пакистана составляет около 80 процентов, а значение доллара и евро в двусторонней торговле устойчиво падает. Также начали торговать по бартеру.