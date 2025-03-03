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15:12, 3 марта 2025Бывший СССР

Президент Абхазии после избрания отправил в отставку и.о. премьер-министра

Президент Абхазии Гунба отправил в отставку и.о. премьера Бганбу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Валерий Бганба

Валерий Бганба. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Абхазии Бадра Гунба после избрания отправил в отставку исполняющего обязанности премьер-министра республики Валерия Бганбу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вместо него на пост исполняющего обязанности главы правительства назначен вице-премьер, министр финансов непризнанной республики Владимир Делба, занимавший аналогичную должность со 2 июня по 29 сентября 2014 года.

«Перед приходом на пресс-конференцию я подписал указ в освобождении Валерия Бганбы от исполнения обязанностей премьер-министра, назначил исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Делбу», — рассказал президент страны.

Бганба заявил о намерении подать в отставку 3 марта. Он заявил, что подал в отставку в связи с окончанием избирательной кампании в Абхазии.

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