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14:26, 3 марта 2025Спорт

Российский футболист осудил критиков зарплат спортсменов

Футболист «Динамо» Скопинцев: Только обыватели критикуют зарплаты спортсменов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев осудил тех, кто критикует футболистов за большие зарплаты. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Кто на что учился. Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем — они и близко не понимают, насколько это тяжело», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что зарплаты футболистов соответствуют текущим реалиям и уровню игроков.

Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В составе команды он становился бронзовым призером чемпионата России.

Ранее в России предложили понизить зарплату футболистам. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев предложил Российскому футбольному союзу установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц.

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