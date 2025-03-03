Назван ключевой рычаг давления США на Украину

Американист Блохин назвал давление на ЕС ключевым рычагом влияния США на Украину

Давление администрации президента США Дональда Трампа на страны Евросоюза (ЕС) и союзников Украины является ключевым рычагом влияния Вашингтона на Киев, помимо отказа от военной помощи, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением специалист поделился с «Лентой.ру».

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что 3 марта Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Украины, в том числе прекращение военной помощи.

«Главная мера давления США — это, конечно, остановка помощи, так как Украина полагалась в основном на нее, без поддержки США они лишаются половины своей помощи. Для Украины это большая проблема. Единственным рычагом давления, который решал бы украинский вопрос, может быть только давление на Европу. Либо давление на Европу, либо на американских союзников, которые поддерживают Украину. Это фундаментальный рычаг, все остальное — это косметические решения», — объяснил Блохин.

Сейчас Зеленский надеется только на европейских финансовых доноров, которые занимают антироссийскую и антитрампистскую политику. Ключевой вопрос — это воздействие США на Европу

Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

1 марта NYT со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что после перепалки между украинским президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме США могут перестать оказывать помощь Вооруженным силам Украины, в том числе прекратить делиться с ними разведданными.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин знает все нюансы ссоры лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.