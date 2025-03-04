Осужденный на пожизненный срок уральский Раскольников признался еще в двух расправах

Shot: Серийный убийца Писчиков признался еще в двух расправах

Денис Писчиков по кличке «Уральский Раскольников» признался еще в двух расправах. Об этом сообщает Telegram-кана Shot.

Несколько дней назад во время допроса мужчина признался в расправе над двумя пенсионерами. В 2002 году в Александрове Писчиков проник через окно в дом пожилых супругов и забил их топором. Таким образом общее число жертв возросло до 16.

Ранее было известно, что Писчиков лишил жизни 14 пенсионеров ради совсем небольших сумм денег. Со всеми жертвами он расправлялся одинаково — бил топором по голове. Преступления маньяк совершал в Московской и Владимирской областях с 2002 по 2003 годы. Писчикова задержали благодаря дочери одной из жертв, которая выжила после мощнейшего удара по голове и опознала нападавшего. Сейчас он отбывает пожизненное наказание в ИК-2 «Белый лебедь» в Соликамске.