В России ответили шуткой на планы Зеленского взять на встречу с Трампом Макрона и Стармера

Депутат Журова посоветовала Зеленскому взять чирлидеров на встречу с Трампом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом стоит взять чирлидеров, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» депутат шуткой ответила на сообщения о планах украинского главы посетить Трампа вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее издание The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники писало, что Макрон и Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским для совместного обсуждения конфликта на Украине с Трампом.

«Очень хочется пошутить на эту тему и сказать, что, наверно, нужно еще группу чирлидинга позвать — шоу продолжается. Такое уместно на финальном этапе подведения итогов, (...) но, сейчас они еще публично не договорились, наоборот, был скандал», — заявила Журова.

Сейчас Европа за счет Украины будет решать свои задачи, в том числе экономические — они для этого едут. У них полно своих проблем, которые случились из-за этой ситуации с Украиной Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам

28 февраля Зеленский прилетел в Вашингтон. В Овальном кабинете президенты начали переговоры, которые в результате переросли в перепалку. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а также накричал на него, обвинив в игре с жизнями миллионов людей. В напряженной беседе еще участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он уличил главу Украины в неуважении и заявил, что политик устроил дебаты с американским коллегой.

В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Пресс-конференцию с Трампом отменили. Подписание соглашения о полезных ископаемых сорвалось.

Позднее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Трамп готов пойти на любую эскалацию в отношениях с Украиной, чтобы принудить Киев заключить мирное соглашение. «Зеленский это все понимает и борется за лучшие условия для Украины. [Президент России Владимир] Путин сидит и наблюдает за этим с улыбкой», — отметил Кулеба.