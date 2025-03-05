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13:03, 5 марта 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины объяснил поведение Трампа желанием показать величие

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Трамп готов на эскалацию, чтобы принудить Киев
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов пойти на любую эскалацию в отношениях с Украиной, чтобы принудить Киев заключить мирное соглашение. Поведение Трампа после перепалки в Белом доме желанием показать собственное величие объяснил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает издание «Страна.ua».

«Зеленский это все понимает и борется за лучшие условия для Украины. [Президент России Владимир] Путин сидит и наблюдает за этим с улыбкой», — заявил экс-дипломат.

Он добавил, что именно российский лидер якобы предпринимает активные попытки убедить Трампа, что Зеленский — главное препятствие для мирных переговоров.

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский согласился заключить сделку о редкоземельных металлах. В Киеве отметили, что подписать соглашение можно в «любое удобное для США время».

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