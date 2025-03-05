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НХЛ — регулярный чемпионат
00:21, 5 марта 2025Спорт

Костомаров рассказал о знакомстве с Овечкиным

Фигурист Костомаров назвал хоккеиста Овечкина великим спортсменом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke / Reuters

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о знакомстве с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Его слова приводит Sport24.

Фигурист заявил, что недолго общался с хоккеистом, но успел понять его величину. Он назвал Овечкина великим спортсменом. «Таких людей в мире почти нет», — заявил Костомаров.

В нынешнем сезоне Овечкин забил 31 гол и сделал 17 результативных передач в 45 матчах. Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 10.

Вместе с «Вашингтоном» Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, форвард — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).

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