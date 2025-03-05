Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Фейеноорд
Сегодня
20:45 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
11:27, 5 марта 2025Спорт

Российским гребцам отказали в допуске на чемпионат Европы в Чехии

Чехия отказала россиянам в допуске на чемпионат Европы-2025 по гребле
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Исхакова

Елена Исхакова. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Чехия отказала предоставлять россиянам допуск на чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова, слова которой приводит РИА Новости.

Исхакова рассказала, что Международная федерация каноэ (ICF) позволяет странам самостоятельно принимать решения об участии спортсменов. «В начале года ICF прислала письмо с перечислением тех соревнований, к которым мы допущены. Есть еще Европейская ассоциация каноэ — она прислала аналогичное письмо, там Чехии нет», — объяснила она, добавив, что за исключением нескольких стран, россиян практически везде допустили.

Весной 2024-го ICF одобрила нейтральный статус спортсменам сборной России. В частности, россияне смогли принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Чешские спортивные деятели неоднократно критически высказывались о России. Экс-хоккеист сборной Чехословакии Вацлав Недоманский назвал русских примитивной нацией, а двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призывал не возвращать россиян на международные турниры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

      Появились новые данные о состоянии раненной экс-возлюбленным на BMW россиянки

      Медведев назвал нанесение максимального поражения ВСУ на земле главной задачей СВО

      Медведев предупредил о зреющем в Европе «антитрамповском заговоре»

      Министр труда Северной Осетии отделалась условным сроком по делу о превышении полномочий

      Женатые много лет люди поделились неочевидными открытиями об отношениях

      Россиянин избил пасынка за отказ принести ему сигареты

      Стало известно о возможной продаже одного из крупнейших алкомаркетов России

      Раскрыты подробности стрельбы по россиянке водителем BMW

      Рыбаки поймали огромную акулу и продали за 100 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше