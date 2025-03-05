Российским гребцам отказали в допуске на чемпионат Европы в Чехии

Чехия отказала россиянам в допуске на чемпионат Европы-2025 по гребле

Чехия отказала предоставлять россиянам допуск на чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова, слова которой приводит РИА Новости.

Исхакова рассказала, что Международная федерация каноэ (ICF) позволяет странам самостоятельно принимать решения об участии спортсменов. «В начале года ICF прислала письмо с перечислением тех соревнований, к которым мы допущены. Есть еще Европейская ассоциация каноэ — она прислала аналогичное письмо, там Чехии нет», — объяснила она, добавив, что за исключением нескольких стран, россиян практически везде допустили.

Весной 2024-го ICF одобрила нейтральный статус спортсменам сборной России. В частности, россияне смогли принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Чешские спортивные деятели неоднократно критически высказывались о России. Экс-хоккеист сборной Чехословакии Вацлав Недоманский назвал русских примитивной нацией, а двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призывал не возвращать россиян на международные турниры.