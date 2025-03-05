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09:14, 5 марта 2025Спорт

Стал известен характер травмы фигуриста-претендента на участие в ОИ-2026 от России

«Матч ТВ»: Российский фигурист Галлямов получил перелом лодыжки
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Стал известен характер травмы, которую получил российский фигурист Александр Галлямов во время турнира на Байкале. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, спортсмен получил перелом лодыжки. При этом ранее, когда РИА Новости сообщило о травме ноги, Галлямов это опроверг.

Александр Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. Они являются основными претендентами на участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Вместе они завоевали бронзовые медали в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также в активе пары есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.

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