Претендующий на участие в Олимпиаде-2026 от России фигурист получил травму

Российский фигурист Александр Галлямов получил травму ноги во время турнира на Байкале. Об этом РИА Новости сообщил источник.
По информации источника, 25-летний спортсмен получил повреждение во время исполнения программы. Отмечается, что его госпитализировали для обследования. При этом сам Галлямов в своем Telegram-канале показал видео с окровавленным пальцем, подчеркнув, что эта информация является достоверной.
Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. Они являются основными претендентами на участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии.
Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Вместе они завоевали бронзовые медали в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также в активе пары есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.