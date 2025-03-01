Претендующий на участие в Олимпиаде-2026 от России фигурист получил травму

Фигурист Александр Галлямов получил травму во время турнира на Байкале

Российский фигурист Александр Галлямов получил травму ноги во время турнира на Байкале. Об этом РИА Новости сообщил источник.

По информации источника, 25-летний спортсмен получил повреждение во время исполнения программы. Отмечается, что его госпитализировали для обследования. При этом сам Галлямов в своем Telegram-канале показал видео с окровавленным пальцем, подчеркнув, что эта информация является достоверной.

Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. Они являются основными претендентами на участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Вместе они завоевали бронзовые медали в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также в активе пары есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.