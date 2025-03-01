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15:22, 1 марта 2025Спорт

Претендующий на участие в Олимпиаде-2026 от России фигурист получил травму

Фигурист Александр Галлямов получил травму во время турнира на Байкале
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский фигурист Александр Галлямов получил травму ноги во время турнира на Байкале. Об этом РИА Новости сообщил источник.

По информации источника, 25-летний спортсмен получил повреждение во время исполнения программы. Отмечается, что его госпитализировали для обследования. При этом сам Галлямов в своем Telegram-канале показал видео с окровавленным пальцем, подчеркнув, что эта информация является достоверной.

Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. Они являются основными претендентами на участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Вместе они завоевали бронзовые медали в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также в активе пары есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.

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