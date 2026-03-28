Глава «Росатома» заявил об ухудшении ситуации на иранской АЭС

Ситуация на площадке АЭС «Бушер» продолжает ухудшаться. Об этом рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, которого цитирует ТАСС.
По словам главы госкорпорации, вечером 27 марта площадка действующего энергоблока № 1 была атакована уже в третий раз.
«Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в том числе и реакторного оборудования. Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», — заявил Лихачев.
В среду, 25 марта, МИД России заявил о «крайнем возмущении» тем, что, несмотря на «голословные заверения» президента США Дональда Трампа об отданном им приказе не атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана, очередной «опаснейший удар» был нанесен в непосредственной близости от АЭС «Бушер».
Также после атаки вблизи станции с Лихачевым для обсуждения текущей ситуации связался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.