Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 28 марта 2026Мир

Глава «Росатома» заявил об ухудшении ситуации на иранской АЭС

Дмитрий Воронин

Фото: Vantor / Handout / Reuters

Ситуация на площадке АЭС «Бушер» продолжает ухудшаться. Об этом рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, которого цитирует ТАСС.

По словам главы госкорпорации, вечером 27 марта площадка действующего энергоблока № 1 была атакована уже в третий раз.

«Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в том числе и реакторного оборудования. Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», — заявил Лихачев.

В среду, 25 марта, МИД России заявил о «крайнем возмущении» тем, что, несмотря на «голословные заверения» президента США Дональда Трампа об отданном им приказе не атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана, очередной «опаснейший удар» был нанесен в непосредственной близости от АЭС «Бушер».

Также после атаки вблизи станции с Лихачевым для обсуждения текущей ситуации связался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok