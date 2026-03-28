Названы сильнее всего повышающие риск рака ежедневные привычки

Онколог Иванов: Курение и алкоголь значительно повышают риск развития рака

Главным провокатором развития рака является не наследственность, а образ жизни, заявил онколог «Скандинавского Центра Здоровья» Сергей Иванов. О том, какие ежедневные привычки сильнее всего повышают риск онкологических заболеваний, он рассказал «Ленте.ру».

По словам врача, главные факторы развития рака — алкоголь и курение. «Табак содержит канцерогены, повреждающие ДНК и поддерживающие хроническое повреждение тканей. Риск злокачественных новообразований возрастает пропорционально стажу и частоте курения. Этиловый спирт, в свою очередь, может вызвать развитие рака печени, пищевода, полости рта и молочной железы», — пояснил Иванов.

Еще одним фактором риска специалист назвал сидячий образ жизни. Он уточнил, что малоподвижность и избыток массы тела связаны с метаболическими и гормональными сдвигами, а также с хроническим воспалением. Это создает условия, в которых опухолевые процессы возникают легче.

При этом, как отметил врач, вероятность неблагоприятных изменений растет, когда на организм одновременно действуют табак, алкоголь и лишний вес.

Ранее заслуженный врач Петр Яблонский назвал курящим россиянам простой способ рассчитать риск рака легких. По его словам, для этого нужно умножить число выкуриваемых в день пачек на годы курения.