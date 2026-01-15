Курящим россиянам назвали простой способ рассчитать риск рака легкого

Профессор Яблонский: Стаж курения в пачко-годах отражает риск рака легкого

Рассчитать риск рака легкого можно, умножив количество пачек в день на годы курения. Такой способ в беседе с «Лентой.ру» назвал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии, профессор, заслуженный Петр Яблонский.

По его словам, результат будет равняться стажу курильщика в «пачко-годах». Этот показатель и отражает риск развития рака легкого. «Например, пачка в день 30 лет — это 30 пачко-лет. Две пачки за те же 30 лет — уже 60. Риск становится серьезным при показателе более 15–20 пачко-лет», — пояснил Яблонский.

Россиянам в возрасте 40-50 лет, чей стаж превышает 20 пачко-лет, профессор посоветовал сделать низкодозную компьютерную томографию. Стаж свыше 30 пачко-лет Яблонский назвал прямым сигналом к необходимости срочно отказаться от курения и немедленно пройти обследование.

Ранее врач-онколог Магомед Сулиманов рассказал «Ленте.ру», что курение также может спровоцировать одно из самых агрессивных и трудноизлечимых онкологических заболеваний — рак поджелудочной железы. Он объяснил, что во время горения табака образуются опасные канцерогены, которые достигают поджелудочной железы и вызывают постепенные мутации клеток.

В ноябре ученые из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Джонса Хопкинса опубликовали работу, в которой указали, что даже крайне низкое потребление сигарет — всего 2–5 штук в день — значительно повышает риск инфаркта, сердечной недостаточности и смерти.