Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:00, 20 ноября 2025Наука и техника

Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах

PLOS Medicine: Даже крайне низкое потребление сигарет повышает риск инфаркта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: underworld / Shutterstock / Fotodom

Даже крайне низкое потребление сигарет — всего 2–5 штук в день — значительно повышает риск инфаркта, сердечной недостаточности и смерти. К такому выводу пришли ученые из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Джонса Хопкинса, проанализировав данные более 300 тысяч человек из 22 долгосрочных исследований. Работа опубликована в PLOS Medicine.

Анализ почти двух десятилетий наблюдений показал: «легкие» курильщики имеют на 50 процентов более высокий риск сердечной недостаточности и на 60 процентов — смерти от любых причин по сравнению с теми, кто никогда не курил. Причем даже спустя 30 лет после отказа от сигарет опасность остается повышенной, хотя и заметно снижается в первые 10 лет после прекращения курения.

Исследователи подчеркивают: сокращать количество сигарет бесполезно — важнее полностью бросить как можно раньше. Это единственная стратегия, которая реально снижает долгосрочный риск для сердца и сосудов.

Ранее ученые нашли простой биомаркер воздействия радона — второго по распространенности фактора риска рака легких: его следы можно определить по радиоактивному свинцу в ногтях на ногах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К Европе обратились с вопросом из-за заявлений о войне с Россией

    На Западе заметили изменение отношения ЕС к Зеленскому

    ВСУ ударили по российскому региону

    На Украине сотрудники ТЦК сбили мужчину с ребенком при попытке мобилизации

    Мошенники начали массово продавать билеты на «Щелкунчика»

    Охранник встретил предвещающего смерть призрака, попытался угнать автомобиль и захлебнулся

    Парень попытался впечатлить родителей своей девушки и оказался в неотложке

    Появился шанс поселиться в доме из популярного американского сериала

    Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах

    Раскрыт еще один пункт нового плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости