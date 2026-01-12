Реклама

14:32, 12 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Онколог предупредил курильщиков о риске не ассоциируемого с сигаретами заболевания

Онколог Сулиманов назвал самой частой причиной рака поджелудочной железы курение
Наталья Обрядина

Фото: Freshystock / Shutterstock / Fotodom

Врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов рассказал, что курение может спровоцировать рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных и трудноизлечимых видов онкологических заболеваний. О этих рисках, которые, как правило, не ассоциируются с сигаретами, он побеседовал с «Лентой.ру».

Первой причиной развития рака поджелудочной железы врач назвал курение. По его словам, во время горения табака образуются опасные канцерогены, которые попадают в кровь уже через несколько секунд после затяжки. Большая часть токсичных веществ достигает поджелудочной железы и вызывает постепенные мутации клеток.

«В сигаретном дыме, помимо никотина, содержится много других канцерогенов, например, нитрозаминов, которые очень быстро разрушают поджелудочную и провоцируют перерождение здоровых клеток в раковые», — добавил Сулиманов. Он подчеркнул: риск развития рака поджелудочной железы у курящих людей в два-три раза выше, чем у некурящих. Причем опасность возрастает пропорционально стажу и количеству выкуриваемых сигарет.

Помимо прямого канцерогенного воздействия, курение значительно увеличивает вероятность развития панкреатита, отметил онколог. Никотин и продукты горения нарушают кровоснабжение поджелудочной железы и провоцируют спазм ее протоков, что приводит к хроническому воспалению органа — панкреатиту. «У курильщиков панкреатит встречается значительно чаще, причем при многолетнем течении заболевания риски развития рака повышаются до 25 раз», — добавил врач.

Ранее онколог Сергей Иванов предупредил об опасности сладкой газировки. По его словам, регулярное употребление таких напитков связано с более частыми случаями ранних полипов и рака кишечника.

