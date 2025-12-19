Реклама

14:28, 19 декабря 2025

Газировка оказалась провокатором одного смертельно опасного заболевания

Онколог Иванов: Газированные напитки повышают риск развития рака кишечника
Наталья Обрядина

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление сладкой газировки и других напитков с сахаром связано с более частыми случаями ранних полипов и рака кишечника, предупредил онколог «Скандинавского Центра Здоровья» Сергей Иванов. О том, что такие напитки оказались провокаторами смертельно опасного заболевания, он рассказал «Ленте.ру».

«При регулярном употреблении газированных напитков кишечник получает большие дозы свободной фруктозы и быстрых углеводов. Часть фруктозы не успевает всасываться в тонком отделе и попадает в толстую кишку, где становится топливом для бактерий. Такой режим питания меняет состав микробиома и усиливает воспаление в слизистой органа», — объяснил онколог.

По словам врача, исследования показали, что на этом фоне уменьшается количество бактерий, вырабатывающих защитные вещества для клеток кишечника, и возрастает численность видов, связанных с хроническим воспалением. Такое изменение Иванов назвал частью цепочки, которая может в итоге спровоцировать развитие рака.

Врач обратил внимание, что крупное исследование показало: у людей, регулярно употреблявших две и более порции сладких напитков в день, риск раннего (до 50 лет) колоректального рака был выше, чем у тех, кто пил такие напитки редко.

Ранее гастроэнтеролог Уилл Бульсевич рассказал о главных причинах запоров. Он считает, что такая проблема часто возникает у людей, которые едят мало клетчатки.

