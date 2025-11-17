Забота о себе
20:30, 17 ноября 2025

Названы три главные причины запора

Гастроэнтеролог Кохар назвал сидячий образ жизни причиной запоров
Гастроэнтерологи Уилл Бульсевич и Омар Лохар назвали три главные причины запоров. Их слова цитирует журнал GQ.

Бульсевич заявил, что в подавляющем большинстве случаев запоры возникают из-за недостатка клетчатки в рационе. По его словам, несколько исследований подтвердили, что проблемы с опорожнением проходили без лекарств и специального лечения, если люди добавляли в ежедневное меню продукты с клетчаткой.

Кохар добавил, что другой причиной может быть недостаток воды. Он пояснил, что жидкость размягчает стул, благодаря чему он легче проходит по пищеварительному тракту. Если же ее не хватает, то могут возникнуть трудности. Еще одной частой причиной он назвал сидячий образ жизни. «В идеале нужно гулять после каждого приема пищи. Вертикальное положение во время прогулки и моторика кишечника сами сделают свое дело», — заверил врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что популярные у любителей здорового образа жизни семена чиа могут вызвать запор. По ее словам, сырые семена могут спровоцировать трудности с опорожнением и кишечную непроходимость.

