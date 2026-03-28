17:34, 28 марта 2026Путешествия

Россиянка предупредила соотечественников о проблемах с желудком из-за воды в Египте

Алина Черненко

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова провела зиму в Египте и предупредила соотечественников о проблемах с желудком и кожей из-за местной воды. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Водопроводная вода в Египте вовсе не ужасная. Она даже не грязная. Просто ее химический состав таков, что адаптированные организмы местных жителей воспринимают ее хорошо, а наши — нет», — рассказала автор публикации.

«Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?
«Это был зомби-апокалипсис»Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
Чтобы избежать опасности, Коновалова посоветовала туристам мыть фрукты с улицы сначала под проточной водой, а потом — ополаскивать бутилированной, чистить зубы с бутилированной водой и не петь в душе, чтобы случайно не проглотить воду.

Россиянка также отметила, что в некоторых отелях этой африканской страны не очень хорошо следят за чистотой. По ее словам, в таких местах лучше не пить воду из кулеров, так как нет уверенности в том, что они на 100 процентов чистые. Однако в хороших отелях об этом можно не переживать, добавила она.

Кроме того, путешественница призвала соотечественников никогда не пить кипяченую воду из-под крана в Египте, так как ее химический состав не меняется даже после этой процедуры. «А вообще не стесняйтесь звонить на ресепшен и просить бутилированную воду. У вас же "все включено" — никто не имеет права ограничивать вас в питьевой воде», — констатировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые нюансы отдыха в Египте фразой «не летите, если вы не готовы смириться с этим». В частности, она предупредила, что эта страна не подойдет людям, которые боятся морской живности.

