Россия
17:30, 28 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России рассказали о ловушке для самозанятых

Юлия Сычева
Фото: Zholobov Vadim / Shutterstock / Fotodom  

Самозанятые оказались в ловушке, потому что их толкают в «серую» зону, а кредиты давать отказываются, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что в России самозанятых граждан официально должны кредитовать, но по факту все происходит абсолютно иначе. Он также напомнил, что с 2019 года, когда стартовал эксперимент по налогу на профессиональный доход, в этом статусе официально работают уже миллионы россиян.

«Они платят налоги, получают легальные справки о доходах через приложение "Мой налог", добросовестно исполняют свои обязательства перед государством, а по факту получают закрытый доступ к банковскому кредитованию. С 1 апреля 2026 года ситуация только усугубилась. ЦБ запретил банкам учитывать при оценке заемщика любые доходы, кроме официально подтвержденных через систему "Цифровой профиль" из ФНС и Социального фонда», — указал парламентарий.

Панеш добавил, что формально самозанятые могут подтвердить доход справкой из приложения «Мой налог», но на практике банки относятся к этому скептически. Он объяснил, что скоринговые системы банков заточены под классическую схему: справка 2-НДФЛ, «белая» зарплата, стабильный трудовой стаж на одном месте. Самозанятый для банка — это «рисковая» категория, даже если его реальные доходы в разы превышают зарплату офисного работника, добавил депутат.

В итоге люди, которые сделали все, чтобы работать легально, оказываются в худшем положении, чем те, кто продолжает получать «серую» зарплату, но при этом может взять справку 2-НДФЛ у работодателя

Каплан Панешдепутат

«Необходимо законодательно обязать банки при оценке платежеспособности самозанятых принимать справки о доходах из официального приложения «Мой налог» наравне со справкой 2-НДФЛ. Банки имеют доступ к данным ФНС через систему "Цифровой профиль" — они могут верифицировать доходы самозанятого так же легко, как и доходы наемного работника. Нет никаких технических препятствий для того, чтобы сделать это обязательным», — считает Панеш.

Также он отметил, что следует разработать единые методики оценки доходов самозанятых, учитывающие специфику их деятельности: нерегулярный характер поступлений, сезонность, отсутствие трудового стажа как такового. По его мнению, банк должен оценивать не количество лет на одном месте, а реальный денежный поток за последние 12–24 месяца, а также необходимо расширить возможности для самозанятых получать кредиты под залог.

Панеш отметил, что отдельного внимания заслуживает кредитная история самозанятых.

«Нужно внедрить программы «стартового» кредитования для добросовестных самозанятых с небольшими суммами и пониженными ставками, чтобы они могли накопить положительную историю. Я понимаю логику Центрального банка, который стремится снизить закредитованность населения и риски для финансовой системы. Но нельзя решать эту задачу за счет дискриминации тех, кто выбрал легальный путь», — сказал депутат.

Ранее юрист Хаминский раскрыл способ не платить НДФЛ за экономию от льготного процента по кредиту. Он объяснил, что доходом налогоплательщика такая выгода будет считаться только при соблюдении определенных условий.

