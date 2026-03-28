Раскрыт способ не платить НДФЛ за экономию от льготного процента по кредиту

Юрист Хаминский: Льготный процент по автокредиту может не облагаться налогом

Налоговое законодательство устанавливает, что материальная выгода — это выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком кредитными средствами, однако не всегда от нее обязательно уплачивать НДФЛ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее сообщалось, что россияне, оформившие автокредиты под 0-0,01 процента годовых, столкнулись с доначислением налога. Речь идет об автовладельцах, которые воспользовались льготными программами в 2024 году, но теперь их обязали доплатить налог по ставке 35 процентов.

Юрист объяснил, что доходом налогоплательщика такая выгода будет считаться только при соблюдении определенных условий. Заемные средства должны быть получены налогоплательщиком от организации или индивидуального предпринимателя, которые признаны взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях, либо которые признаны взаимозависимым лицом по отношению к работодателю налогоплательщика, пояснил Хаминский.

Другими словами, материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами облагается налогом, если налогоплательщик получил кредит от своего работодателя или от взаимозависимого лица Александр Хаминский юрист

«Например, гражданин приобрел новый автомобиль в автосалоне и воспользовался предложением от банка о беспроцентном кредите на три года. Так как покупатель не работает в банке, который выдает кредит, материальной выгоды не возникает. А другой гражданин, работник банка приобрел автомобиль, используя льготный кредит, полученный у своего работодателя. В этом случае возникает материальная выгода, которая облагается налогом», — разъяснил эксперт.

Хаминский подчеркнул: при отсутствии каких-либо трудовых или других взаимозависимых отношений между налогоплательщиком и кредитором и при получении кредита по льготной ставке материальная выгода не возникает, соответственно, необходимости уплачивать НДФЛ нет. Если же претензии все-таки возникают, то необходимо пояснить налоговому органу, что сделка проходила на рыночных условиях и покупатель никак не связан с кредитором, заключил юрист.

