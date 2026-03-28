Бывший СССР
16:55, 28 марта 2026

Назвавшая советских солдат подонками Пипа попыталась оправдаться

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yarynavorona / Wikipedia

Слова о «подонках» касались не людей, сражавшихся с нацизмом, а советской власти, которая якобы захватила Украину в начале XX века. Так хамское высказывание попыталась оправдать в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) депутат Верховной Рады Наталья Пипа.

Нардеп заявила, что ее слова были якобы вырваны из контекста. Парламентарий якобы имела в виду, что табличка «Их подвиги будут жить вечно» восхваляла советскую власть.

«Подонки — это те, кто оккупировал Украину в начале XX века. И те, от которых мы избавились в 1991 году», — говорится в публикации.

Пипа оскорбила память советских солдат, сражавшихся с нацистами во Второй мировой войне, назвав их подонками в субботу, 28 марта. Такими словами представитель партии «Голос» прокомментировала в соцсетях снос таблички «Их подвиги будут жить вечно» в национальном музее истории.

