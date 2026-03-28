Мир
14:13, 28 марта 2026Мир

Народный депутат Украины Пипа назвала советских солдат подонками

Депутат Украины Пипа оскорбила память советских солдат, сражавшихся с нацистами
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Народный депутат Украины Наталья Пипа оскорбила память советских солдат, сражавшихся с нацистами во Второй мировой войне, назвав их подонками. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись была снята», — такими словами представитель партии «Голос» прокомментировала в соцсетях снос таблички «Их подвиги будут жить вечно» в национальном музее истории.

В комментариях под постом, в котором Пипа выразила свое мнение, преобладают негативные реакции пользователей. Уточняется, что в рядах Красной армии сражалось до семи миллионов украинцев.

Ранее нардеп Верховной рады Наталья Пипа сообщила о массовых отчислениях студентов на Украине. По словам депутата, в вузах проводят серьезные проверки на фоне увеличения числа мужчин призывного возраста.

    Последние новости

    В МИД Украины высказались об ударе Ирана по украинскому складу в Дубае

    Раскрыты детали операции по уничтожению узла с БПЛА Вооруженных сил Украины

    Украинские дроны описали словами «работа домохозяек» и «конструктор Lego»

    Оценены шансы сборной России обыграть Мали в товарищеском матче

    Турция обвинила Израиль в подрывной деятельности по одному вопросу

    Чиновникам рекомендовали отказаться от личных машин и лифтов в одной стране

    Некоторых россиян призвали отказаться от пельменей

    Турков призвали поменьше мыться

    Украинский склад в Дубае попал под удар во время визита Зеленского в ОАЭ

    Стало известно о выпавшем из окна в Москве студенте одного из лучших российских вузов

    Все новости
