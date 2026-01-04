На Украине начались массовые отчисления студентов

Нардеп украинской Рады Пипа заявила о массовых отчислениях студентов

На Украине студентов начали массово отчислять за пропуски занятий. Об этом заявила нардеп Верховной рады Наталья Пипа, пишет «Политика Страны» в Telegram со ссылкой на издание «НВ».

По словам депутата, на фоне увеличения числа мужчин призывного возраста среди абитуриентов в вузах проводят серьезные проверки зачисленных студентов. Учащихся отчисляют даже при наличии одного или двух пропусков.

«Политика Страны» отмечает, что учеба в вузе дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому учебные заведения Украины, включая колледжи, массово проверяются.

Ранее на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) захотели открывать в сельских населенных пунктах. Как следует из внесенного в Раду законопроекта, сейчас сельские жители закреплены за районными комиссариатами и открытие сельских ТЦК поможет их разгрузить.