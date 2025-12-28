На Украине новые ТЦК захотели открывать в селах

Законопроект об открытии новых ТЦК зарегистрирован в Верховной Раде

На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) захотели открывать в сельских населенных пунктах. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, пишет ТАСС.

В обосновании к законопроекту говорится, что сейчас сельские жители закреплены за районными ТЦК, открытие сельских центров комплектования поможет их разгрузить и увеличить эффективность их работы. Кроме того, в документе отмечается, что открытие ТЦК в селах и поселках позволит улучшить администрирование и повысить качество оказания услуг, в том числе по вопросам оформления отсрочек от призыва.

Авторы законопроекта считают, что новые ТЦК повысят эффективность мобилизации.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно продлевал сроки ее действия.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщал, что, несмотря на старания властей пополнить ряды военнослужащих, в пехоте остро стоит вопрос нехватки кадров. Он считает, что для решения этой проблемы Зеленскому придется снизить мобилизационный возраст до 23 лет.