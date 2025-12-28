Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 28 декабря 2025Бывший СССР

На Украине новые ТЦК захотели открывать в селах

Законопроект об открытии новых ТЦК зарегистрирован в Верховной Раде
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) захотели открывать в сельских населенных пунктах. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, пишет ТАСС.

В обосновании к законопроекту говорится, что сейчас сельские жители закреплены за районными ТЦК, открытие сельских центров комплектования поможет их разгрузить и увеличить эффективность их работы. Кроме того, в документе отмечается, что открытие ТЦК в селах и поселках позволит улучшить администрирование и повысить качество оказания услуг, в том числе по вопросам оформления отсрочек от призыва.

Авторы законопроекта считают, что новые ТЦК повысят эффективность мобилизации.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно продлевал сроки ее действия.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщал, что, несмотря на старания властей пополнить ряды военнослужащих, в пехоте остро стоит вопрос нехватки кадров. Он считает, что для решения этой проблемы Зеленскому придется снизить мобилизационный возраст до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брижит Бардо ушла из жизни

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Стали известны вопросы обсуждений Зеленского и Трампа

    52-летнюю Хайди Клум сняли топлес во время отдыха на пляже

    Московские врачи спасли мужчину от слепоты через прокол в паху

    Лавров обратился к «непонятливым» политикам в Европе и напомнил об ответе России

    На Украине новые ТЦК захотели открывать в селах

    Российская лыжница рассказала об отношении к ней иностранных соперниц на Кубке мира

    Стало известно о полученном Зеленским в неподходящий момент ударе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok