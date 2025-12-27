На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

Дубинский: Зеленский может снизить возраст мобилизации до 23 лет в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский может снизить мобилизационный возраст до 23 лет в феврале 2026 года. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«В самом украинском бюджете денег до февраля. Существует острая проблема с пехотой. Очевидно, что Зеленскому надо принимать решения, которые "укрепят уверенность спонсоров войны в успехе и способности к сопротивлению"», — пояснил украинский парламентарий.

По его словам, таким решением модет стать снижения возраста мобилизации. Военное положение в республике продлили до начала февраля, так что подобное решение, вероятно, будет принято именно в эти даты.

«Спонсоры требуют — до 20 лет. Зеленский планирует — до 23 лет (плюс 320 тысяч потенциальных призывников)», — привел статистику Дубинский.

Ранее политолог Богдан Безпалько отметил, что Зеленский не намерен отменять мобилизацию даже после мирного урегулирования конфликта, поскольку стремится продолжить конфликт с Россией.