Зеленский послал сигналы России

Безпалько: Зеленский словами о военном положении направил сигналы России

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о нежелании отменять военное положение после прекращения огня на Украине свидетельствуют о стремлении отказаться от выборов и продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько, передает «Газета.ru».

«На фоне опубликованного украинскими средствами массовой информации «мирного плана» подобного рода заявления звучат еще более убедительно в том смысле, что Зеленский никакого реального мирного урегулирования и изменения статус-кво не хочет», — заявил он.

По мнению эксперта, отказ Зеленского отменить военное положение свидетельствует о его нежелании проводить выборы. Он также отметил, что Зеленский не намерен отменять мобилизацию даже после мирного урегулирования конфликта, поскольку стремится продолжить конфликт с Россией.

Безпалько назвал подобные заявления Зеленского сигналом России о нежелании мирного решения конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос о создании специальной зоны в Донбассе можно рассмотреть после предоставления Украине гарантий безопасности. Если гарантии безопасности будут соблюдены, то между Киевом, Москвой и Вашингтоном будет подписан документ, определяющий статус специальной экономической зоны и необходимые меры для перемещения сил.